Почти 36 тысяч жителей края получили льготные лекарства с начала года

Почти 36 тысяч жителей края обеспечены льготными лекарствами с начала года, из них 104 человека, имеющие редкие заболевания. На эти цели из краевого бюджета было направлено 549,4 млн рублей, сообщили в управлении финансирования социальных отраслей министерства финансов края.

Всего в этом году на лекарственное обеспечение из федерального и краевого бюджетов в 2018 году предусмотрено 1141,2 млн рублей, что на 114 процентов больше, чем в прошлом году. В настоящее время в получении бесплатных лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания нуждаются 88 тысяч жителей региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

За счет федеральных средств льготные медикаменты получают дети-инвалиды, инвалидам, инвалиды, участники Великой Ответственной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, участникам ликвидации Чернобыльской аварии. За счет краевых средств бесплатные лекарства предоставляются гражданам по 36 видам заболеваний и по 24 редким (орфанным) патологиям, детям до трех лет, детям из многодетных семей, не достигшим возраста 6 лет. Труженики тыла и жертвы политических репрессий могут приобрести медикаменты с 50-ти процентной скидкой.

Отметим, льготное лекарственное обеспечение — один из приоритетов социальной политики Правительства Хабаровского края, направленной на сохранение и укрепление здоровья населения.