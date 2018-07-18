Пенсионерам края расскажут, как продвигать свои услуги в Интернете

Хабаровский край стал одним из пяти регионов, где реализуется проект «Снова в деле». В его рамках разработан курс занятий, на которых пенсионеров учат обращаться со смартфоном, а также разъясняют, что такое самозанятость, чем она отличается от индивидуального предпринимательства. Авторы инициативы – Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Качество жизни» и Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России». Проект реализуется на средства Президентского гранта на развитие гражданского общества. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В качестве образовательных площадок были выбраны Липецк, Краснодар, Барнаул, Новосибирск и Хабаровск. В краевом центре обучение проходит на базе АНО «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» совместно с региональным отделением Союза пенсионеров.

Ежемесячно в рамках проекта новые знания получают 10 человек. Программа занятий насыщенная – три трехчасовых лекции в неделю и домашние задания. В рамках курса люди преклонного возраста учатся грамотно составлять и размещать объявления о предлагаемых ими товарах или услугах на интернет-сервисах. После завершения обучения в каждой группе создается чат WhatsApp и сообщество в «ВКонтакте», где слушатели могут получить консультацию преподавателей, а также обменяться опытом.

Обучение началось в апреле, за это время выпускниками школы самозанятости стали 30 человек. Всего же в рамках проекта планируется обучить 70 граждан пожилого возраста.

«Наши слушатели – это люди с большим жизненным и профессиональным опытом. Задача курса – научить их применять свои знания в современных рыночных условиях. Конечно, о крупном бизнесе речь не идет, слушателей учат, как заработать на привычном хобби. Выпускники школы самозанятости уже занимаются продажей мёда и выпечки, дают консультации по уходу за комнатными растениями. Благодаря проекту, мы также выяснили, что пенсионеры хотят получать навыки работы с планшетами и смартфонами. Мы планируем организовать такие курсы на базе центров занятости населения, сейчас ищем волонтеров, которые помогли бы нам обучить пенсионеров работе с современными гаджетами», — рассказала председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Хабаровскому краю Анаида Акопян.

Она также отметила, что один из слушателей курсов «Снова в деле» принял участие в VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью. Александр Петров стал победителем в специальной номинации «Участник из самого малого поселения». Он представлял село Малиновка, где проживает всего 152 человека.