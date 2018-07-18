Спорткомплекс и пришкольный стадион открылись в Комсомольском районе края

Сразу два новых спортивных сооружения открылись в Комсомольском районе Хабаровского края. Участие в торжественных церемониях открытия приняли заместитель министра физической культуры и спорта края Сергей Селиванов и глава Комсомольского муниципального района Александр Коломыцев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В поселке Снежный после реконструкции открылся спортивно-оздоровительный центр «ГУР» (Гордость. Успех. Рекорд). Он включает в себя плавательный бассейн, универсальный спортивный зал, игровой зал для занятий мини-футболом, волейболом и баскетболом, современный тренажёрный зал и удобные раздевалки. Работы на объекте велись в течение четырех лет при поддержке Правительства Хабаровского края в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации». На реконструкцию центра из краевого и муниципального бюджетов было выделено около 40 млн. рублей.

Новый пришкольный стадион открылся и в поселке Уктур. Спортивный объект, построенный при поддержке Правительства края в рамках программы «Газпром – детям», включает в себя футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки, прыжковую яму, а также зону для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». В рамках торжественного открытия стадиона юные спортсмены посёлка выступили с показательным выполнением по киокусинкай, а также провели товарищеские матчи по футболу и волейболу.

Напомним, что ранее в текущем году подобные пришкольные стадионы открылись в Бикине, поселках Сита и им. Полины Осипенко. В ближайшее время такие спортсооружения будут сданы в эксплуатацию в Николаевске-на-Амуре и Советской Гавани, в поселках Ванино, Молодежный, Известковый и Горин.

Решение о строительстве пришкольных спортивных объектов на территории края в рамках инвестиционной программы «Газпром – детям» было принято в 2013 году. Первоначально к реализации предполагались три физкультурно-оздоровительных комплекса и 30 открытых многофункциональных спортивных площадок. Благодаря совместной работе Правительства края с руководством ПАО «Газпром» дополнительно были одобрены к строительству еще 8 открытых площадок, 10 пришкольных стадионов и два ФОКа, один из которых с крытым катком с искусственным льдом возводится в отдаленном северном районе края — Николаевске-на-Амуре.