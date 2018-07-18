В регионе началась заготовка грубых кормов

Сельскохозяйственные организации Хабаровского края приступили к заготовке грубых кормов. Как сообщили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, всего с учетом страхового запаса планируется заготовить 29 тысяч тонн грубых кормов. В том числе: 13,8 тысяч тонн сена, 12,9 тысяч тонн сенажа, а также 2,2 тысячи тонн соломы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На сегодняшний день работы в полях Хабаровского и имени Лазо районов ведут 15 бригад. Уже заготовлено около 2 тысяч тонн грубых кормов. По темпам заготовки лидирует ООО «Даниловка», ООО «СХП «Колос» и ООО «Хорская бурёнка», они заготовили, соответственно, 550, 600 и 426 тонн кормов.

«Несмотря на сложные погодные условия, сельскохозяйственные организации края продолжают заготовку грубых кормов на зимне-стойловый период 2018-2019 гг», — сообщила начальник отдела развития отраслей растениеводства, химизации и защиты растений Валентина Четверикова.

Она подчеркнула, что ход работ по заготовке кормов в ведомстве держат на контроле. Сельхозпроизводители края располагают достаточным количеством техники и ГСМ для своевременной уборки урожая.

Напомним, что в этом году сев сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий проведен на площади более 85 тысяч гектаров.