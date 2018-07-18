В Хабаровском крае официально трудоустроены 702 тысячи человек

В Хабаровске состоялась ежегодная краевая конференция по охране труда. В этом году она прошла под девизом вовлечения молодого поколения в развитие культуры безопасного труда. В завершении мероприятия состоялось награждение представителей организаций, которые стали лучшими в области охраны труда в 2017 году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным комитета по труду и занятости населения Правительства края, в регионе работают 702 тысячи человек. Из них 61974 человека в прошлом году были заняты на работах с вредными или опасными условиями труда. При этом, наиболее травмоопасными являются обрабатывающие производства, сельское хозяйство, а также охота и лесное хозяйство.

«На сегодняшний день перед регионами поставлена задача перехода к политике, предусматривающей формирование современной социальной среды, направленной, прежде всего, на улучшение здоровья населения и условий труда каждого человека, развитие культуры безопасного труда. Производственный травматизм, профессиональные заболевания работников несовместимы с успешной деятельностью организаций. Необходимо использовать весь накопленный опыт, достижения науки, новые технологии для улучшения условий труда и, как следствие, для снижения производственного травматизма и профессиональных болезней», — сказал председатель комитета по труду и занятости населения правительства края Константин Виноградов.

Он также сообщил, что Минтрудом России подготовлен проект приказа «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» взамен действующего порядка. В проекте приказа предусмотрен принципиально новый подход обучения руководителей и специалистов по охране труда. Вводится независимая оценка квалификации специалистов вместо периодического обязательного обучения по охране труда.

Кроме того, в раздел охрана труда Трудового кодекса вводится статья, дающая право работодателям использовать дистанционные системы для наблюдения за наиболее опасными производственными процессами и технологическими участками, а также фиксировать результаты с помощью аудио, видео и других способов, вести документацию по охране труда в электронном виде. Планируется установить запрет на работы там, где по итогам специальной оценки условий труда установлен четвертый класс – опасные условия труда. Также намечен перевод ряда категорий работников непроизводственной сферы на дистанционное обучение и тестирование на бесплатной основе.

«В последнее время и государственная политика, и законодательство переходит к приоритету профилактики и предотвращения несчастных случаев. Всем известно, что легче и дешевле предотвратить несчастный случай на производстве, чем исправить его последствия, зачастую непоправимые. Таким образом, формирование осознанного отношения человека к своей безопасности, начиная со школы, обучение, профилактика, предупреждение, использование современных средств индивидуальной защиты — всё это играет важную роль в создании системы безопасного труда», — подчеркнул Константин Виноградов.

К слову, в рейтинге субъектов РФ по соблюдению уровня трудового законодательства 2017 года, ежегодно формируемым Минтрудом в соответствии с Планом мероприятий по реализации «Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2015-2020 годы», Хабаровский край занимает 11 место из 84 субъектов.