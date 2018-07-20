Электронное пособие по эвенкскому языку разрабатывают в крае

В Хабаровском крае продолжается работа по сохранению родных языков коренных малочисленных народов Севера. В этом году планируется завершить разработку и подготовку к изданию электронного фонетического пособия по эвенкскому языку. К работе привлечены носители языка, преподаватели родного языка, проживающие на территории Охотского района.

Как отмечают в министерстве природных ресурсов края, с целью побуждения молодого поколения коренных народов к изучению родных языков, работа по изданию электронных фонетических справочных пособий по родным языкам ведется уже 10 лет. За это время вышли в свет пособия по удэгейскому, нивхскому, негидальскому, ульчскому орочскому, нанайскому и эвенкийскому языкам. Все они направлены в образовательные учреждения и библиотеки районов края.

«В изданиях есть информация о народе, его истории, хозяйствованию и быту, культуре, национальной одежде, национальным играм, фольклоре. Это отличная возможность изучать родной язык на основе лингводидактических материалов, предоставленных носителями языка, Пособие также включает в себя словари – переводчики с родного языка на русский язык и с русского языка на родной язык, разговорники, интерактивные упражнения, что дает возможность самостоятельно вести изучение родного языка коренных народов», — отметили в министерстве.

В 2018 году планируется завершить работу над пособием по эвенкскому языку, которое будет презентовано весной следующего года в Охотском районе.

В крае работа по сохранению родных языков коренных народов ведется в рамках региональной государственной программы «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае». Проводится краевая олимпиада школьников по родным языкам и культуре и краевой конкурс «Лучший учитель родного языка».

Отметим, Генеральной ассамблеей ООН принято решение объявить 2019 год Международным годом языков коренных народов. Это привлечет внимание людей к возможной утрате языков и необходимости их активизации.