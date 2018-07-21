Жители северных территорий края активно осваивают «дальневосточные гектары»

С начала действия федерального закона о «дальневосточном гектаре» в Хабаровском крае подано почти 17,5 тысяч заявок на получение земельного участка в безвозмездное пользование. На сегодняшний день уже зарегистрировано 8290 договоров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Примерно половина обладателей «Дальневосточного гектара» уже успешно осваивает свои участки. На территории южных районов граждане планируют использовать землю под развитие сельского хозяйства, индивидуальное жилищное строительство, предпринимательство и др. На севере Хабаровского края владельцы бесплатных наделов также активно приступили к освоению гектаров. В разработке – проекты, связанные с туристической деятельностью, охотой и рыбалкой, культурным отдыхом.

К примеру, семья Геннадия и Юлии Лыткиных надел в Николаевском районе взяли для развития семейного и корпоративного отдыха. Земельный участок примыкает к уже действующей базе, построен гостевой дом, баня, имеются хозяйственные помещения. Расширил свой бизнес с помощью «дальневосточного гектара» еще один житель Николаевского района Виктор Папулов. На участке в настоящее время ведется распланировка территории, строятся летние беседки, проводится благоустройство пляжа.

Под Николаевском-на-Амуре участок в живописном месте используется под посадочную площадку для дельтапланеристов. Бывший авиатехник Федор Жаков с 2012 года мечтал построить собственный маленький аэродром. Осенью прошлого года он оформил «дальневосточный гектар», разровнял землю тяжелой техникой, утрамбовал грунт и воплотил мечту в реальность. Теперь там ровная площадка, подходящая по требованиям для посадки дельтаплана.

«Сейчас обладатели «дальневосточных гектаров» перешли в активную фазу освоения земли. Нам поступает информация о различных инициативах. Граждане заинтересованы в проекте. Сейчас среди муниципальных образований региона продолжается конкурс на лучшую практику в освоении участков. Уже поступило свыше 70 заявок. Выигранные средства будут направлены на обеспечение инфраструктуры», — отметила министр Хабаровского края по вопросам «дальневосточного гектара» Наталья Якутина.

Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» Президент РФ Владимир Путин подписал в мае прошлого года. Инициатива была выдвинута для ускорения развития Дальнего Востока и поддержки демографии федерального округа. Действие программы рассчитано до 2035 года.