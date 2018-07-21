Допуск к новому учебному сезону уже получили 153 школы Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается плановая подготовка школ к новому учебному году. 1 сентября откроется 388 общеобразовательных организаций. К занятиям приступят 145 тысяч детей, в том числе более 15 тысяч первоклассников, сообщили в министерстве образования и науки края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В настоящее время готовность школ к новому учебному году оценивает межведомственная комиссия, в состав которой включены представители министерства образования и науки края, Роспотребнадзора, МЧС и других специализированных ведомств. В первую очередь специалисты проверяют обеспечение антитеррористической и противопожарной защищенности, организацию питания и медицинского обслуживания, проведение текущего и капитального ремонта. Особое внимание уделяется кадровому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности.

На сегодняшний день допуск к работе получили 153 школы. До 17 августа акты готовности к новому учебному году должны подписать все общеобразовательные организации. Всего на подготовку школ к новому 2018-2019 учебному году планируется направить более 400 млн рублей из краевого и местных бюджетов.