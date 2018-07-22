Хабаровский край может стать «регионом-наставником» на Дальнем Востоке

На четвертом Восточном экономическом форуме Хабаровскому краю будет предложено присвоить статус «региона-наставника» для Дальнего Востока. Об этом заявила руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста по направлению «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Юлия Ханьжина.

«На площадке ПМЭФ-2018 было подписано соглашение по реализации проекта по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста с губернатором Сахалинской области. В рамках четвертого Восточного экономического форума планируется к подписанию ряд соглашений с остальными субъектами ДФО. Свои намерения подтвердили Амурская область и Камчатский край, остальные – в статусе проведения переговоров. В том числе Хабаровскому краю будет предложено присвоение статуса «региона-наставника» для других субъектов Дальнего Востока», – отметила Юлия Ханьжина.

По ее словам, региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста реализуется в рамках стратегической инициативы АСИ «Кадровое обеспечение промышленного роста». Цели данной инициативы – обеспечить промышленность страны высококвалифицированными молодыми профессионалами до 2020 года. Для этого планируется трансформировать систему профобразования под требования реального сектора экономики. В основу лягут лучшие практики нашей страны и международные стандарты. За счет формирования качественных кадров будут обеспечены профессионалами действующие производства и повысится инвестиционная привлекательность регионов.

Проект предусматривает выявление и тиражирование в регионах эффективных управленческих практик кадрового обеспечения. Это будет сделано на основе разработанного стандарта, а также благодаря поддержке движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Для этого заключается трехстороннее соглашение между АСИ, Worldskills Russia и регионом. В настоящее время проект реализуется в 20 пилотных регионах. Идет работа с 310 предприятиями, 208 организациями среднего профессионального и высшего образования. Специалистов готовят по 117 профессиям. В фокусе внедрения стандарта находится более 150 инновационных проектов, для которых или уже разработаны, или в процессе разработки механизмы кадрового обеспечения. В марте этого года результаты апробации проекта были представлены Президенту России во время его рабочей поездки в Свердловскую область и в рамках Наблюдательного Совета АСИ. О результатах апробации проекта докладывал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Напомним, сегодня прошел круглый стол «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке: проблемы и решения» с участием Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова и руководителей ведущих дальневосточных компаний. Эксперты обсудили вопросы улучшения качества жизни дальневосточников и развития человеческого капитала.