Спасатели оказывают помощь жителям подтопленных территорий в Верхнебуреинском районе

В настоящее время паводковая обстановка в муниципальном образовании стабилизировалась, отмечается значительный спад уровней воды. Силами спасателей и пожарных организовано круглосуточное дежурство, оказывается адресная помощь населению. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Утром 21 июля 2018 в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о том что, в результате выпадения осадков произошел резкий подъем уровня воды в реках Чегдомынка и Ургал Верхнебуреинского района. В результате в низинной части п. Чегдомын были подтоплены 10 приусадебных участков. В п. Ургал, где преимущественно расположены дачные участки, подтоплены 21 придомовая территория с жилыми домами и несколько десятков дачных участков. Оперативно силами краевых подразделений аварийно-спасательной службы, отряда пожарной охраны, администрации района, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю была организована эвакуация жителей из подтопленных территорий.

Для населения в п. Чегдомын развёрнуты 2 пункта временного размещения на базе Технологического техникума и средней школы №2. Однако люди предпочли разместиться у родственников и знакомых, либо вернуться с дач в свои квартиры. Сотрудниками полиции организованы мероприятия по обеспечению общественного порядка в населенных пунктах.

Для уточнения обстановки в Верхнебуреинский район на вертолёте Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России 21 июля вылетела оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, представитель Комитета гражданской защиты Правительства Хабаровского края и 6 сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Хабаровскому краю с необходимым снаряжением, лодкой и беспилотным летательным аппаратом. На месте была проведена авиаразведка и мониторинг паводковой обстановки на реках. В администрации муниципального района проведено заседание КЧС, на котором были определены первоочередные задачи по ликвидации последствий паводка.

По состоянию на 12.00 (хбр) 22 июля 2018 г, в п. Чегдомын подтопленных участков нет, вода полностью ушла. В п. Ургал также вода покинула придомовые территории с жилыми домами и дачные участки. Наблюдается дальнейший стабильный спад уровня воды.

Кроме этого, подмыт участок грунтовой дороги Чегдомын – Софийск и подъезд к деревянному мосту через реку Ургал в районе п. Чегдомын. Проезд по данному мосту невозможен, аварийно-восстановительные работы затруднены сильным течением реки и образовавшимися завалами деревьев.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю развернут оперативный штаб, организован сбор и обобщение поступающей информации, налажено межведомственное взаимодействие. Ситуация находиться на контроле.