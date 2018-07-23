Биржевая торговля лесом в Хабаровском крае и Амурской области начнется в этом году

Торги на лесной бирже в Хабаровском крае и Амурской области планируется запустить до конца 2018 года, рассказал генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов. Соответствующее соглашение подписано с правительством Хабаровского края в июне этого года, соглашение с Амурской областью планируется подписать в рамках деловой программы четвертого Восточного экономического форума. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Ранее о совместном развитии биржевых торгов лесоматериалами договорились АПИ и Санкт-Петербургская Международная Товарно–сырьевая Биржа (СПбМТСБ). В мае 2018 года стартовал пилотный проект по развитию подобных биржевых торгов в Приморском крае. Между АНО АПИ, СПбМТСБ и Администрацией Приморского края утвержден план мероприятий, предусматривающий запуск торгов лесом и лесоматериалами на постоянной основе уже в сентябре – октябре текущего года.

В рамках реализации пилотного проекта в Приморском крае в июле 2018 года создана межведомственная рабочая группа по развитию биржевых торгов под руководством первого вице-губернатора Андрея Костенко, в ее состав вошли также представители АНО АПИ и СПбМТСБ. В задачи рабочей группы входит проработка вопросов необходимости внесения изменений в нормативные акты (включение в практику гражданского оборота биржевых ценовых индикаторов, урегулирование их использования в налогообложении, снятие административных барьеров при проведении экспортных сделок участников торгов, определение базисов поставки, инструментов торгов и условий поставки лесоматериалов и др.).

В настоящее время ключевым игроком в биржевой торговле лесом является Чикагская торговая биржа (CME). CME – это первая площадка, на которой стали доступны продукты, способные купировать риски в сфере производства лесоматериалов. Сегодня чикагский контракт – это единственный значимый дериватив мирового рынка древесины, чья стабильная ликвидность привлекает трейдеров по всему миру. При этом на Чикагской бирже активно торгуется лишь один фьючерсный контракт на древесину – фьючерс на пиломатериалы. Реализация пилотного проекта на Дальнем Востоке позволит создать новые региональные ориентиры в формировании цен на продукты лесной отрасли.