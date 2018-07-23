На Дальнем Востоке выдано почти 28 тысяч электронных виз

На Дальнем Востоке выдано 27831 электронных виз. Самыми активными остаются граждане Китая и Японии, которые получили свыше 26 тыс. виз (около 20,3 тыс. — жители КНР и свыше 5,8 тыс. – жители Японии).

Подать заявку на получение электронной визы могут граждане 18 государств. Сделать это необходимо на специализированном сайте за 4 дня до предполагаемого въезда. Выдается такая виза бесплатно, без взимания консульского сбора. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам заработала в августе прошлого года. Сейчас по электронной визе можно приехать в три дальневосточных региона. В Приморском крае работают воздушный пункт пропуска «Владивосток (Кневичи)», морские пункты пропуска «Владивосток», «Посьет» и «Зарубино», железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка». «Турий рог». Также по упрощенному порядку через морские пункты пропуска можно въехать на Сахалин и Камчатку.

Напомним, до первого сентября должны заработать воздушные пункты пропуска, через которые можно прибыть по электронной визе, в пяти дальневосточных аэропортах. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Помимо аэропорта Владивосток (Кневичи), на который уже распространен режим электронной визы, можно будет приехать по упрощенному визовому режиму в Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). Закон о расширении действия электронных виз на Дальнем Востоке. Речь идет о законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на территории воздушных пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа» был подписан 19 июля 2018 года.