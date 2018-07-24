Золото и олово будут добывать новые резиденты ТОР и Свободного порта

На минувшей неделе АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заключило 12 соглашений с резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Проекты новых инвесторов общей стоимостью почти 11 млрд рублей позволят создать в регионе 1296 рабочих мест. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

В ТОР «Комсомольск» предприятие «Правоурмийское» займется строительством горно-обогатительного комбината на базе Правоурмийского оловорудного месторождения с необходимой инфраструктурой. «Правоурмийское» отличается от других оловорудных проектов наличием сравнительно высокого содержания металла в рудах, подтвержденных запасов олова и доказанного высокого уровня извлечения металлов из руды. Запасы и ресурсы месторождения оцениваются в 120 — 150 тысяч тонн олова. При выходе на проектную мощность объем производства будет покрывать внутреннюю потребность в оловянном концентрате, что решит вопрос импортозамещения.

В качестве резидента этой же территории опережающего развития ОАО «Оловянная рудная компания» модернизирует Солнечную обогатительную фабрику. Инвестиционный проект предусматривает комплекс мероприятий по созданию новых производственных мощностей предприятия, работающего на месторождении «Фестивальное» Хабаровского края.

На территории опережающего развития «Камчатка» будут реализованы три проекта: ООО «Камдор» организует комплекс по производству бетона, асфальтобетона и железобетонных изделий; ООО «Начикинское» создаст на полуострове рыбное хозяйство; ООО «Дельфин» построит коммерческий складской центр.

ТОР «Беринговский» пополнилась двумя проектами. ООО «ДПТК «Чукотка» откроет цех по производству замороженной рыбной продукции. Перерабатывать рыбу, красную икру и молоки будет индивидуальный предприниматель Антонова Екатерина Александровна.

В свободном порту Владивосток ООО «ФЛОТ-ДВ» создаст морскую транспортную компанию, ООО Альфатранс — транспортно-логистическую компанию.

Компания «ЭМИТИ ПЛЮС» откроет парк отдыха «Солнечный». В парке будет представлен комплекс разнообразных услуг, обеспечивающих комфортное проведение отдыха посетителей, восстановление сил и здоровья.

ООО «Горнодобывающая компания новый Сунбэй» запустит золотодобывающее предприятие в Лазовском районе Приморского края. В Ванинском районе Хабаровского края предприятие «ТАУНГА – ЛЕС» организует лесоперерабатывающее производство.

Положительную оценку АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на прошлой неделе получили 17 проектов, предложенных для реализации в ТОР и СПВ. Предприниматели, с которыми планируется заключить соглашения об инвестиционной деятельности, готовы вложить в развитие региона 4,9 млрд рублей и создать около 593 новых рабочих места.

«Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. Будем создавать все условия, чтобы люди здесь жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население дальневосточных регионов увеличивалось», – заявлял ранее Президент России Владимир Путин.

В настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития достигло 1093. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 2,75 трлн рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится более 100 тысяч новых рабочих мест.