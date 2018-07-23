Гимнастки хабаровской «Олимпии» провели прием молодежной делегации города Пусана (Республика Корея). В ходе встречи спортсменки выступили с концертной программой и ответили на вопросы иностранных студентов в неформальной обстановке.

Гимнастки хабаровской «Олимпии» представили показательную программу, выступали сильнейшие спортсменки с индивидуальными и групповыми номерами, а также воспитанницы школы ответили на вопросы гостей из Кореи.

— Мы не первый раз принимаем иностранные делегации. К нам в школу приезжали американцы, китайцы, японцы. Мы стараемся показывать самые лучшие номера. Это и опыт выступления на публике, и обмен опытом, и новые знакомства. Гости из Кореи у нас уже второй раз. В первый — они приехали к нам в школу случайно, во второй – уже целенаправленно просили посетить именно «Олимпию», так как им запомнились выступления наших воспитанниц. После концерта было множество вопросов на разные темы. Теперь в Корее будут знать, что в Хабаровске есть такой вид спорта, что он активно развивается и при возможности к нам можно приехать на соревнования. Будем надеяться, что эти встречи перельются в серьезные спортивные международные связи, — рассказала председатель федерации художественной гимнастики Хабаровского края, директор ДЮСШ «Олимпия» Ольга Борзова.

Также, наряду со спортсменами различных федераций города, гимнастки «Олимпии» продемонстрировали свое мастерство на площади перед Хабаровской духовной семинарией, где прошел спортивный праздник «Здравый полдень», организованный Хабаровским региональным отделением Всемирного Русского Народного Собора. Зрителями фестиваля стали прихожане хабаровских храмов, ученики воскресных школ, жители города и гости краевой столицы.

Впереди у сильнейших хабаровских гимнасток учебно-тренировочные сборы в Крыму и Сочи.