Вячеслав Шпорт сдал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах Губернатора края

Сегодня краевая избирательная комиссия приняла второй пакет документов от Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона, которые пройдут 9 сентября 2018 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В избирком Вячеслав Шпорт предоставил листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Кроме того, Вячеслав Шпорт подал сведения о трех кандидатах, один из которых в случае победы на выборах будет наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также ряд других документов.

Решение о регистрации в качестве кандидата на выборах избирательная комиссия должна принять в течение 10 дней.

Напомним, что Вячеслав Шпорт выдвинут от Всероссийской политической партии «Единая Россия» как победитель внутрипартийных праймериз. В случае избрания на очередной срок, Вячеслав Шпорт намерен продолжить работу по социально-экономическому развитию региона.

«Мы сформировали стратегию развития Хабаровского края, а также пять ключевых точек роста. Наш край – промышленный. Ставку делаем на развитие производства, привлечение инвестиций, поддержку предпринимательства, социальной сферы, создание новых, высококвалифицированных рабочих мест. Конечная цель всех преобразований – достойные условия для жизни наших земляков, создание комфортной социальной инфраструктуры», — сказал Губернатор края.