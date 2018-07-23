Жители Хабаровского края смогут бесплатно провериться на гепатит С

Пройти бесплатную диагностику на вирусный гепатит смогут 28 июля жители Хабаровского края. Выездная акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с гепатитом, пройдет в Хабаровске на Набережной Амура с 17.00 до 19.00.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, в рамках акции все желающие смогут анонимно и безболезненно (по слюне) сдать экспресс-тест на вирусный гепатит С, а также получить ответы на интересующие вопросы и консультации по профилактике заболевания. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Вирусный гепатит — одно из самых опасных и распространенных инфекционных заболеваний. Существует пять основных возбудителей вирусного гепатита — типы A, B, C, D и E. Они способны вызывать острые и хронические инфекции, воспаление печени, в результате может развиться цирроз и рак. В зависимости от типа вируса заражение возможно через инфицированные жидкости организма, зараженную воду и продукты.

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ежегодно 28 июля в целях привлечения внимания к проблеме, повышения осведомленности о вирусных гепатитах, реализации профилактических мероприятий.

По данным Всемирной организации здравоохранения треть населения земли инфицирована, в мире насчитывается около 2 миллиардов человек с вирусом гепатита B, с вирусом гепатита C — 130–170 млн. Ежегодно регистрируется около полутора миллионов случаев гепатита A. В Хабаровском крае количество новых случаев вирусных гепатитов снижается, однако, за 6 месяцев этого года заболевание выявлено у 700 человек.