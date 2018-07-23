Многодетные сельские семьи получат деньги на улучшение жилищных условий

Сельские жители в Хабаровском крае могут воспользоваться социальной выплатой на улучшение жилищных условий. В 2018 году на эти цели выделено более 28 млн рублей, в том числе 21,2 млн рублей из средств региональной казны. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, в этом году в списке получателей 12 семей из Хабаровского, Солнечного и района им. Лазо, семь из которых – многодетные. Все работают в сфере агропромышленного комплекса, при этом среди них либо главы крестьянско-фермерских хозяйств, либо наемные работники. Трем семьям уже выданы свидетельства на получение социальной выплаты. Остальные выплаты будут перечислены до 1 сентября.

«У жителей села есть выбор. Средства могут быть предоставлены либо на строительство жилья, либо на его приобретение. За четыре года действия программы, граждане все-таки чаще предпочитают именно строить дома. Вот и в этом году все 12 заявок — на возведение нового жилья», — рассказал заместитель министра – начальник управления развития сельских территорий Андрей Романченко.

Он также подчеркнул, что в программе могут участвовать сельские жители, занятые в сельском хозяйстве или социальной сфере. Норматив общей площади жилья составляет: для одиноко проживающего гражданина – 33 кв. метра, для семьи из 2 человек – 42 кв. метра, а для семей из 3 и более – по 18 кв. метров на каждого члена семьи. Максимальная стоимость одного квадратного метра в 2018 году утверждена в размере 42 925 рублей на строительство нового жилья и 40 тысяч рублей на приобретение готового. Если стоимость квадратного метра по смете, представленной гражданином, меньше максимально-утвержденной, то выплата считается по фактической стоимости квадратного метра, если больше, то граждане доплачивают разницу за счет собственных или заемных средств.

Подробную информацию можно получить в отделе развития сельских территорий министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края по телефону: 8 (4212) 32-77-78.

Поддержка оказывается в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы». В крае с 2014 года социальную выплату на строительство либо приобретение жилья получили 128 семей. Общий объем выплаты составил 229,75 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 73,87 млн рублей.