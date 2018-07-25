Юные спасатели Дальнего Востока соберутся на «Школу безопасности»

Более 50 участников из шести регионов Дальнего Востока примут участие в финале межрегиональных соревнований «Школа безопасности». Состязания пройдут в селе Сикачи-Алян Хабаровского района с 30 июля по 4 августа. Школьники продемонстрируют свои навыки предотвращения ЧС и выживания в ситуациях техногенного и природного характера. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, за звание лучших будут бороться юноши и девушка в возрасте от 11 до 16 лет в составе семи команд из Хабаровского, Приморского, Камчатского и Амурского краев, Сахалинской и Еврейской автономной областей. В этот раз ребят ждут усложненные испытания в поисково-спасательных работах, оказании первой медицинской помощи и на полосе препятствий.

Хабаровский край на соревнованиях представит команда из Комсомольска-на-Амуре — призер краевого слета «Школы безопасности», прошедшего в регионе в июне этого года. Команда-победитель межрегионального этапа будет награждена кубками и дипломами, а также представит Дальневосточный федеральный округ на всероссийских соревнованиях в 2019 году в Москве.

Главная цель «Школы безопасности» — формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения, получение ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях.