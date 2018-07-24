С начала года предпринимателям в крае выдано около 340 млн рублей льготных займов

Программы льготного кредитования набирают популярность у представителей малого и среднего бизнеса. По данным регионального министерства экономического развития, с начала года финансовую поддержку через краевые институты развития предпринимательства получили 199 владельцев бизнеса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На сегодняшний день в регионе для предпринимателей действуют различные программы кредитования. Займ до трех млн рублей можно оформить в краевой микрофинансовой организации «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края». За полгода 338,2 млн рублей выдано 199 представителям бизнеса. В том числе 153 микрозайма на общую сумму 181,5 млн рублей. Это позволит сохранить 652 рабочих места и создать 114 рабочих мест.

Кредит свыше трех млн рублей на льготных условиях можно получить через уполномоченные банки федеральных институтов развития предпринимательства. В частности, Корпорацией МСП, МСП Банком и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона с начала года выданы льготные займы 30 субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму 4,4 млрд рублей.

По данным официального сайта Центробанка России с начала 2018 года отмечается рост на рынке коммерческого кредитования для малого и среднего бизнеса. На 1 июня объем кредитов, предоставленных предпринимателям края, составил 23,4 млрд рублей, что на 3,4 процента выше уровня аналогичного показателя по итогам пяти месяцев 2017 года.

Отметим, в своем обращении Федеральному Собранию в декабре прошлого года Президент РФ особое внимание уделил поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе, посредством льготного кредитования. В крае поддержка бизнеса осуществляется в рамках государственная региональной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы».