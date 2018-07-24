Выпускники медицинских колледжей края впервые прошли аккредитацию

Около 400 медработников среднего звена Хабаровского края в этом году впервые прошли аккредитацию. Допуск к дальнейшей профессиональной деятельности получил 351 выпускник Хабаровского государственного медицинского колледжа и 41 выпускник медико-фармацевтического колледжа ДВГМУ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, первичная аккредитация для выпускников средних учебных заведений введена в России с 1 января этого года. Теперь, для того, чтобы приступить к работе после окончания колледжа, будущий медработнгик должен доказать свой профессионализм, пройдя специальные испытания.

Процедура первичной аккредитации специалиста состоит из двух этапов. Первый представляет собой компьютерное тестирование теоретических знаний и умений, полученных во время обучения. Второй включает оценку практических навыков профессиональной деятельности на симуляционном оборудовании. Испытания проводятся в специальных центрах на площадках образовательных организаций. В Хабаровском крае таких две – на базе Дальневосточного государственного медицинского университета и Хабаровского медицинского колледжа. Практические навыки и умения будущих специалистов оценивает аккредитационная комиссия, с состав которой входят практикующие медицинские специалисты.

Напомним, аккредитация специалиста – это новая процедура допуска к профессиональной деятельности медицинских работников взамен сертификации. Она поэтапно внедряется в России с 1 января 2016 года. Первыми два года назад аккредитацию начали проходить выпускники медицинских вузов по специальностям «Стоматология» и «Фармация». В прошлом году к ним присоединились выпускники вузов по другим специальностям (лечебное дело, педиатрия, медико-профилактического дело), а в этом году будущие специалисты со средним медицинским образованием. С 2019 года аккредитация будет внедрена для выпускников ординатуры и лиц, прошедших профессиональную переподготовку, а с 2020 года для специалистов, получивших медицинское (фармацевтическое) образование за границей.

«Итогом аккредитации является определение профессиональной пригодности врача, его соответствие стандартам. Таким образом, улучшается качество подготовки специалистов и решается кадровая проблема. Так, благодаря мероприятиям по аккредитации выпускников, в 2017 году в Хабаровском крае удалось привлечь дополнительное количество выпускников ДВГМУ на должности врачей «участковой» службы. В медучреждения региона трудоустроено 58 специалистов, из них 27 терапевтов-участковых, 23 педиатра- участковых, 7 врачей-стоматологов и 1 провизор», — отметил заместитель начальника управления юридической и кадровой работы, документационного обеспечения министерства здравоохранения края Виталий Петрищев.