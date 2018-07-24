В этом году в Амур будет выпущено около 1,7 млн молоди осетровых

Осетровые рыбоводные заводы ФГБУ «Главрыбвод» приступили к выпуску молоди осетровых видов рыб. В этом году госзаданием предусмотрено 1,680 млн мальков амурских осетровых. Из них на заводах Хабаровского края – 1,2 млн штук. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В крае воспроизводством популяции осетровых и лососевых видов рыб занимаются семь заводов. Из них три – государственные, они отправляют молодь в р. Амур и его притоки – реки Анюй, Гур и Амгунь. Еще четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах. Сегодня специалисты ФГБУ «Главрыбвод» выпускают в Амур порядка 150-200 тысяч мальков амурского осётра, средний вес которых не менее 5 грамм.

«Работы осуществляются поэтапно, по мере достижения молодью средних штучных навесок, предусмотренных государственным заданием. По состоянию на 23 июля с Анюйского рыбзавода отправлено 254,9 тысяч мальков калуги средним весом 10,3 грамма и порядка 329 тысяч штук молоди амурского осетра средним весом 2,05 грамма. Еще планируем за два раза выпустить не менее 600 тысяч мальков. Работы продлятся до конца августа», — сообщила начальник отдела рыбоводства Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Ольга Антипова.

Она также отметила, что воспроизводством осетровых рыб также занимается Владимировский осетровый завод, расположенный на территории Еврейской автономной области. Там уже выпущено 283,9 тысяч мальков, из них амурского осетра – 221,4 тысяч штук амурского осетра и 62,5 тысяч штук молоди калуги.

Между тем, на заводах готовятся к закладке икры кеты, которая запланирована на сентябрь. Приводят в порядок производственное оборудование и помещения. Работы по выпуску молоди кеты будут проведены весной следующего года в планируемом объеме 48,5 млн мальков с рыбоводных заводов, расположенных на территории Хабаровского края. В этом году было выпущено 49 млн штук из них 31,7 млн – государственными заводами и 17,3 млн штук – частными предприятиями.