Паводковая ситуация в Хабаровском крае находится на особом контроле

Паводковые явления отмечаются на реках Хабаровского края. По информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки до 25 июля на территории региона ожидается подъем уровня воды в реке Амур, у Хабаровска — на 60 — 70 см, у села Троицкое — на 30 – 40 см, в районе Комсомольска-на-Амуре — на 20 — 40 см. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Пик подъема воды в Амуре придется в регионе на начало августа. У Хабаровска максимальный уровень ожидают 1 — 3 августа в значениях 480 — 550 см (опасным считается уровень 600 см). 4 — 5 августа максимальный уровень 300 — 350 см, вероятно, будет отмечен около села Троицкое (при опасном уровне 450 см). В город Юности пик паводка должен прийти к 7 — 9 августа, он может достигнуть 380 — 430 см (опасный уровень – 650 см).

«Как видно из прогноза, на сегодняшний день ситуация не предполагает возникновения опасных явлений, угрозы подтопления населенных пунктов нет. Уровень воды реки Амур на территории Хабаровского края повышается постепенно, паводковая ситуация, в целом, относительно стабильна. Впрочем, не исключается частичное подтопление сенокосов, дорог, дачных участков и других объектов, расположенных в низинах в пойме реки, в том числе на островах у Хабаровска», — отметили в комитете Правительства края по гражданской защите.

В результате дождей на реках Приамурья проходят паводки с небольшими подъемами уровня воды на 15 — 40 см/сутки, без угрозы хозяйственным объектам. Затоплены поймы рек Бурея, Тырма, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь в верхнем течении на территории Хабаровского края на глубину 0,2 — 1,2 м. Гидрологическая обстановка на этих и других реках края, где местами из-за циклонов отмечаются колебания уровня воды, находятся в зоне особого внимания территориальной подсистемы РСЧС. Большинство же рек Хабаровского края сейчас находятся в берегах.

Напомним, в выходные в результате выпадения осадков произошел резкий подъем уровня воды в реках Чегдомын и Ургал Верхнебуреинского района. В низинной части поселка Чегдомын были подтоплены 10 приусадебных участков. В поселке Ургал, где преимущественно расположены дачные участки, подтоплены 21 придомовая территория с жилыми домами и несколько десятков дачных участков. В настоящее время уровень на реках Чегдомын и Ургал упал. Подтопленных приусадебных участков и домов нет. Люди вернулись к своим хозяйствам. Специалисты проводят аварино-восстановительные работы.