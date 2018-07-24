На территории Хабаровского края ожидаются сильные дожди и повышение водности рек

По информации Дальневосточного УГМС, 25 и 26 июля 2018 года на территории Хабаровского края прогнозируются дожди различной интенсивности. Дожди, местами сильные дожди ожидаются в Бикинском, Вяземском Комсомольском, Солнечном, Амурском, Советско-Гаванском, Ванинском районах и районе им.Лазо. Сильные и очень сильные дожди прогнозируются местами в Верхнебуреинском, Нанайском и Хабаровском районах. В самом городе Хабаровске 26 июля ожидается очень сильный дождь. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, в результате обильных осадков возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального характера. Они могут быть обусловлены нарушением в работе объектов ЖКХ и энергетики, стать причиной аварий на ЛЭП и линиях связи. Также вероятно кратковременное подтопление пониженных участков местности, размыв грунтовых дорог местного значения. В результате нарушений в работе дренажных систем и неисправностей ливневых стоков возможно подтопление улиц, проезжей части дорог, подвалов жилых домов, расположенных в низинных частях населенных пунктов, вблизи рек и ручьёв. Кроме этого, могут возникать затруднения в движении всех видов транспорта, увеличение количества ДТП, вводиться ограничения в работе авиасообщения.

В результате обильных осадков 1 по 3 августа 2018 года на р.Амур прогнозируется повышение уровня воды. По предварительным оценкам, самый значительный он будет у г.Хабаровска и с. Елабуга. Так, у краевой столицы уровень воды к началу августа может достигнуть отметок до 480-550 см (при критериях опасного явления 600 см), у с.Елабуга — 480-520 см (при критериях опасных явлений 550). Это может привести к подтоплению сенокосов, посевов, дорог, линии связи, дачных участков на островах у г.Хабаровска и других объектов, расположенных в пойме реки у г.Хабаровска и Хабаровского района, пониженный участках местности.

Также из-за повышенной водности рек прошедшие дожди могут привести к разливу малых, горных рек и ручьев, в частности в Верхнебуреинском, Хабаровском, Бикинском, Вяземском районах и районе им.Лазо. В результате возможно подтопление пониженных участков местности, размыв дорог местного значения.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии превентивных мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. В частности, провести оповещение населения о прогнозе неблагоприятных погодныя явлений; проверить работоспособность источников автономного энергоснабжения на объектах ЖКХ и социально значимых объектов; состояние водозащитных дамб и береговых укреплений, расчистить ливневые канализационные стоки; обеспечить информационное взаимодействие экстренных служб с целью оперативного реагированию на возможные происшествияи и т.д.

В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю действует опаративный штаб, проводится сбор и анализ поступающей информации. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия. Также организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, оперативный обмен информацией, мониторинг паводковой обстановки на водоёмах края.