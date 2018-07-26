Подано более 120,5 тысяч заявок на получение «дальневосточного гектара»

В Федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.РФ» зарегистрировано 120515 заявок на получение земельного участка в рамках программы «Дальневосточный гектар», выдано около 42,8 тыс. земельных участков.

Больше получить «дальневосточный гектар» хотят в Приморском крае — почти 47,8 тыс. заявок. На втором месте по привлекательности находится Республика Саха (Якутия), где подано около 20,5 тыс. заявок. На третьем месте — Хабаровский край (около 17,5 тыс. заявок). На четвертом месте – Сахалинская область (более 16 тыс. заявок).

Согласно исследованию Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 42% участников программы «Дальневосточный гектар» планируют построить себе жилье, 26% выбрали занятие сельскохозяйственной деятельностью и порядка 12% хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство. Около 12% участников программы «Дальневосточный гектар» собираются реализовать проекты в туристической отрасли, а 8% выбрали для себя другие виды предпринимательства, среди которых открытие кафе, магазинов, заправочных станций и многое другое.

На получение земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» подано более 15,7 тыс. коллективных заявлений. Больше всего коллективных заявок – свыше 5,8 тыс. – фиксируется в Приморском крае. На втором месте – более 4,6 тыс. заявок – Республика Саха (Якутия). На третьем месте – почти 1,7 тыс. заявок – Хабаровский край.

Государство поддерживает начинания граждан – с начала действия программы мерами поддержки воспользовались 1569 получателей «дальневосточных гектаров», общая сумма выплат составила 257 миллионов рублей.

«Дальневосточный гектар» возродил механизмы создания гражданами новых населенных пунктов. На базе скоплений «дальневосточных гектаров» сегодня идет формирование 3 новых населенных пунктов и расширения еще 29 поселений. Государство обеспечит их инфраструктурой — на это планируется затратить средства в объеме 11,9 млрд рублей до 2020 года.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Сейчас рассматривается вопрос расширения программы «Дальневосточный гектар» на участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. 4 июля законопроект был единогласно поддержан в первом чтении.

Напомним, что разрабатываются и другие поправки в закон. Минвостокразвития России предлагает расширить возможности программы «Дальневосточный гектар». В рамках поддержки малого предпринимательства предполагается освободить самозанятых граждан от уплаты НДФЛ и страховых взносов с доходов от деятельности на «гектаре». Участники программы «Дальневосточный гектар», освоившие землю, смогут претендовать на получение дополнительных участков. Минвостокразвития России планирует давать возможность гражданам поменять «гектар», если его невозможно использовать в соответствии с предполагаемым назначением. Разрабатывается механизм досрочного оформления полученного земельного участка в рамках программы «Дальневосточный гектар» до конца пятилетнего срока, как сейчас прописано в законе.