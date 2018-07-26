Госдума приняла закон о «дедушкиной оговорке» и продлении срока применения пониженных страховых взносов для инвесторов в ДФО

В третьем, окончательном, чтении Госдума утвердила закон о внесении изменений в статью 5 первой части и статьи 422 и 427 второй части Налогового кодекса Российской Федерации (совершенствование порядка исчисления и уплаты страховых взносов резидентами ТОР и СПВ). В поддержку закона проголосовало 348 парламентариев.

«Законопроект имеет все необходимые положительные заключения и экспертизы. Комитет по бюджету и налогам предлагает его поддержать и принять в третьем чтении», – заявил член Комитета по бюджету и налогам Мерген Ооржак.

«Данный законопроект укладывается в систему социально-экономического развития Дальнего Востока. Наша работа, связанная с системной поддержкой экономики и предпринимательства, постепенно нарастает. Этот законопроект в том числе отнесен к той инициативе, которая является приоритетным направлением для Российской Федерации. Проект федерального закона подготовлен по итогам рабочей поездки с 5 по 8 сентября в Дальневосточный федеральный округ Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Предпринимательская деятельность получит наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса в этом регионе в случае принятия данного закона. Учитывая изложенное, фракция «Единая Россия» в Государственной Думе поддерживает данный законопроект», – отметил член Комитета по бюджету и налогам Ильдар Бикбаев.

Как ранее комментировал статс-секретарь – заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков, «законопроект разработан во исполнение поручений, данных по итогам третьего Восточного экономического форума. Поправки в Налоговый кодекс, во-первых, обеспечат стабильность условий осуществления деятельности резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Это так называемая дедушкина оговорка, которая вступит в силу после 1 января 2019 года. Во-вторых, ТОР становятся конкурентоспособными с другими специальными зонами в АТР».

Для сохранения неизменности условий для инвесторов на Дальнем Востоке предлагается внести изменения в статью 5 и 427 Налогового кодекса РФ. Так, предполагается внести изменения в статью 5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации устанавливающие, что акты законодательства о налогах и сборах, меняющие условия налогообложения не применяются для резидентов ТОР и СПВ, в течение десяти лет с момента получения ими соответствующего статуса при условии, что такие акты законодательства о налогах и сборах вступили в силу после получения ими соответствующего статуса.

Также планируется внести изменения в статью 427 Налогового кодекса РФ. Предполагается снять ограничение по срокам, истекшим со дня создания ТОР в Дальневосточном федеральном округе и со дня вступления в силу Свободного порта Владивосток, для получения права на применение резидентами этих территорий пониженных тарифов страховых взносов в размере 7,6 процентов. Действие пониженный страховых ставок планируется продлить до десяти лет со дня получения инвесторами статуса резидента ТОР или СПВ.