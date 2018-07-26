Росавиация дополнительно выделяет Дальнему Востоку 152 млн рублей на субсидирование авиамаршрутов

Росавиация по реализации программы субсидирования воздушных перевозок приняла решение о дофинансировании субсидируемых маршрутов с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно за счет образовавшейся экономии средств еще на 152 млн рублей.

«Для Дальнего Востока авиасообщение не просто важно, а в большей части случаев единственно возможный канал сообщения с центральными регионами. Сейчас вопрос транспортной доступности решается комплексно. Выделяются средства на модернизацию и строительство аэропортов, идет дополнительное финансирование субсидируемых маршрутов, то есть увеличение их числа и снижение стоимости билетов. Это не значит, что все хорошо. А значит, что уже первые конкретные шаги делаются», – прокомментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Ранее в июле Росавиация заявила о перераспределении в пользу дальневосточной программы 473 млн рублей. Таким образом, общая сумма допфинансирования составит 625 млн рублей. За счет этих средств будут просубсидированы самые востребованные маршруты — из Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Якутска и Владивостока в Москву. Таким образом, российские авиакомпании, прежде всего, «Аэрофлот-российские авиалинии», смогут дополнительно выставить в продажу по специальному тарифу около 70 тысяч билетов со значительной скидкой в цене.

Сейчас полеты с Дальнего Востока в центральную часть страны выполняют 12 авиакомпаний: ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии», АО «Ред Вингс», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Ижавиа», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Северный ветер».

Программа субсидирования дальневосточных рейсов рассчитана на выполнение полетов между городами ДФО и центром России, а также между городами ДФО с 1 марта по 1 декабря 2018 года. Всего полеты выполняют 12 авиакомпаний, купить льготный билет могут граждане РФ младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также инвалиды и сопровождающие их лица.

В свою очередь Минвостокразвития России продолжает работу по расширению перечня льготных категорий граждан, добиваясь включения многодетных родителей в льготную категорию лиц. Идет работа по расширению сети субсидируемых маршрутов, как внутри Дальнего Востока, так и в западную часть страны.

Напомним, раннее Правительство России внесло изменения в порядок предоставления субсидий организациям воздушного транспорта для обеспечения доступности воздушных перевозок и удовлетворения спроса на авиаперевозки с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно.

Изменения внесены для своевременного перенаправления невостребованных бюджетных средств на субсидирование перевозок по маршрутам, которые пользуются повышенным спросом в период летних отпусков. Если раньше перераспределять средства было возможно было только с 1 сентября, после внесения изменений неиспользованный остаток бюджетных ассигнований возможно перераспределить после 1 июня.

Отметим, помимо этого, сегодня любой пассажир без ограничения может приобрести билеты по «плоскому тарифу» по ряду направлений, включая дальневосточное. Плоские тарифы» действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. С 2018 года «плоские тарифы» для дальневосточников ввела и авиакомпания «Россия». Благодаря этому в текущем году билеты по доступной цене дополнительно смогут купить 900 тысяч человек.