Частичную компенсацию за путевки в детские лагеря получили 11 тысяч семей края

Промежуточные итоги летней оздоровительной кампании в регионе подвела краевая межведомственная комиссия по координации отдыха, оздоровления и занятости детей. Всего этим летом в регионе задействованы 532 организации отдыха детей различных типов и форм собственности, в том числе 21 загородный оздоровительный лагерь. Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления по итогам первой и второй смен составил 79,3 процента. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Как сообщили в министерстве образования и науки края, благодаря средствам регионального и муниципального бюджетов обеспечена доступность, как загородного, так и отдыха в черте города для детей из семей с низким достатком. Около 90 миллионов рублей потрачено на путевки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За два месяца в загородных лагерях отдохнуло 670 воспитанников детских домов и школ-интернатов.
«Льготой на выплату части стоимости путевки в загородные лагеря уже воспользовалось около 11 тысяч семей на сумму свыше 81 миллиона рублей», — рассказала и.о. начальника управления воспитания и дополнительного образования минобрнауки края Ирина Ивлева.
Напомним, в Хабаровском крае продолжается реализация путевок в загородные центры на третью смену. Все подробности можно узнать по телефону «горячей линии» — 68-09-11.
Эта запись была опубликована 26.07.2018в 20:00. В рубриках: Общество.
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