Второй Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Комсомольске-на-Амуре в начале сентября

5-6 сентября в Комсомольске-на-Амуре пройдет второй Общероссийский конгресс инженеров «Наука – Инженер – Промышленность». Соответствующее распоряжение подписано Губернатором края.

Мероприятие, которое пройдет в Комсомольске-на-Амуре, является продолжением и развитием Дальневосточного конгресса инженеров, организатором которого выступило Правительство Хабаровского края в 2013, 2015 и 2016 годах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Общероссийский статус этому форуму присвоен в рамках Распоряжения Правительства России о Долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. В федеральном статусе мероприятие пройдет уже второй раз.

Ожидается, что число участников второго Общероссийского конгресса инженеров превысит 500 человек. Планируется, что гостями станут представители федеральных органов власти, руководители регионов страны, российские и иностранные эксперты.

Архитектура текущего конгресса концентрируется на направлениях «Промышленность» и «Образование».

В центре внимания участников конгресса будут вопросы подготовки инженеров будущего, трансфера технологий и развития кооперации, построения умных городов и цифровой и экономики, беспилотной авиации.

Комсомольск-на-Амуре уже в пятый раз будет принимать Конгресс инженеров. Каждый раз мероприятие вызывает большой интерес у профессионального сообщества. Он стал своеобразным брендом города.

Конгресс 2017 года поднимал вопросы 4-ой промышленной революции, инновационно-ориентированного инженерного образования, а также проблемы новой индустриализации.

Центральной повесткой этого конгресса будет форсайт до 2035 г. в части применения инновационных и цифровых инженерных технологий в экономике, подготовки инженеров будущего. Конечно будет затронута тематика новой индустриализации.

Наша задача – с помощью Конгресса – способствовать созданию инженерного сообщества.

Развивая инженерную экономику и осуществляя переход на производственные технологии будущего мы закладываем крепкий, мощный фундамент развития края и России» — отметил первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.