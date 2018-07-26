Более 4 тысяч браков зарегистрировано в Хабаровском крае за полгода

По статистике комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края за шесть месяцев этого года в регионе зарегистрировано более 4 тысяч браков. Из них 2017 пар — в Хабаровске, 746 – в Комсомольске-на-Амуре. При этом самое большое количество браков – 1083 за этот период зафиксировано в июне. В августе-сентябре ожидается рождение еще более двух тысяч новых семей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Период с июня по сентябрь традиционно считается сезоном свадеб. В это время количество желающих зарегистрировать брак в органах ЗАГС Хабаровского края увеличивается вдвое по сравнению с другими месяцами года, и ЗАГСы работают в авральном режиме», — сообщила председатель комитета Ольга Завьялова.

Она также отметила, что жители края с интересом относятся к выбору даты регистрации брака. Так, в августе этого года особый ажиотаж молодожёнов вызвала «красивая» дата – 18.08.2018, которая выпадает на субботу. На этот день заявления на регистрацию брака в органах ЗАГС края подали уже 225 пар. В среднем в этот период регистрируется от 140-180 новых семей.

В Хабаровском крае есть свои символические покровители семьи и брака, скульптурная композиция которым установлена в Сквере Семьи, Любви и Верности на набережной р. Амур стадиона им. Ленина. По оценке Общенациональной программы «В кругу семьи» занял 1-ое место из 64 территорий России, где установлена скульптурная композиция Святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским – чудотворцам.

Сегодня к покровителям семьи и брака приходят не только молодые пары, но и семьи, прожившие в браке много лет. Жители и гости краевой столицы с детьми и внуками – частые гости благоустроенного Сквера, которые любят посидеть на скамейках, побродить по аллеям в тени многолетних сосен, позвонить в колокола арки – символического семейного свода, сделать фотографии в Ладье семейного счастья (именно на такой Пётр и Феврония по легенде возвращались из изгнания).

Интерес Сквер Семьи, Любви и Верности вызывает и у иностранных гостей. Этим летом представители университетов Тадулако (г. Паулу) и Государственного университета Индонезии (г. Бандунг), специально посетили данное место. Гости позвонили в колокола, с удовольствием фотографировались у скульптурной композиции Святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским и рассказали, что эти фотографии станут украшением и теплым воспоминанием о Хабаровске.

Напомним, что по итогам 2017 года на фоне общего снижения всех показателей по государственной регистрации актов гражданского состояния количество зарегистрированных браков в Хабаровском крае выросло на 138 по отношению к 2016 году. При этом число браков в регионе в 1,5 раза превышает количество разводов.