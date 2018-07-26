В первом полугодии Хабаровский край посетили 20 тысяч иностранных туристов

Интерес российских и иностранных туристов к Хабаровскому краю заметно вырос. С января по июнь регион посетили 282 тысяч российских и 20 тысяч иностранных посетителей. Это на 3,7 процента и 15,3 процента, соответственно, выше, чем в прошлом году. На 16,4 процента увеличены поступления в бюджет Хабаровского края от организаций туристского сектора, в первом полугодии эта сумма составила 93,1 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В регионе продолжается реализация государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» на 2013-2020 годы. Основными задачами являются совершенствование туристского комплекса региона, создание условий для отдыха и увеличение туристского потока.

Продолжается реализация инвестпроекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Остров Большой Уссурийский – Шантары». В первом полугодии 19,03 млн рублей средств федерального бюджета направлены на реконструкцию набережной в Хабаровске. До конца года на эти цели планируется направить еще 156,96 млн рублей. На строительство «Автомобильной дороги с организацией парковочной зоны на 1200 автомобилей на горно-лыжный комплекс «Холдоми» из краевого бюджета планируется выделить 74,1 млн рублей.

В этом году турфирмами разработано 10 новых туров культурно-познавательной, экологической и профориентационной направленности, в том числе по образовательным учреждениям Хабаровска. А также туры с посещением краевой столицы и Владивостока в рамках одной поездки. Кроме этого, в регионе уже действуют 150 туристских маршрутов и программ.

Для комфортного проживания отдыхающих работают более 200 гостиниц, отелей и хостелов. Хабаровский край занимает первое место среди субъектов ДФО по количеству классифицированных гостиниц, доля края составляет порядка 33 процентов. В этом году три коллективных средства размещения Хабаровска прошли процедуру классификации: гостиница «Чайка» (3 звезды), отель «Гуру» (2 звезды) и гостиничный комплекс «Турист» (2 звезды).

«Сегодня в крае действует 211 туристических компаний. Многие руководители заинтересованы в повышении профессиональных качеств работников. В этом году Хабаровской ассоциацией экскурсоводов и гидов-переводчиков проведено обучение 30 специалистов туротрасли по темам: «Археологические памятники Хабаровского края. Быт и культура коренных малочисленных народов Приамурья» и «Красный туризм: укрепление и развитие российско-китайских отношений». Кроме того, за счет средств федерального бюджета 150 сотрудников отрасли прошли дистанционное обучение по 17 программам повышения квалификации», — рассказала начальник отдела управления по туризму министерства культуры края Валентина Неретина.

Она также добавила, что до конца года запланирована реализация туристско-образовательного проекта «Живые уроки». Так, совместно с муниципальными образованиями и турбизнесом будут проведены экспертные туры по территории края, участники которых оценят туристический потенциал на местах.

Кроме того, запланированы презентации туристского потенциала региона в стране и за рубежом. Целевыми партнерами традиционно остаются Китай, Республика Корея и Япония. В июне рамках Перекрёстного года России и Японии в Хабаровске состоялась российско-японская бизнес-миссия по вопросам развития сотрудничества в сфере туризма. В августе в рамках Года развития регионального сотрудничества между Россией и Китаем состоится официальный визит делегации Комитета по развитию туризма провинции Хэйлунцзян в Хабаровск. Участники обсудят вопросы развития приграничного туризма.