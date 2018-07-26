Предприниматели из России и Китая примут участие в Амурском экономическом форуме

Более 150 представителей бизнеса из России и Китая примут участие во Втором Амурском экономическом форуме. Он пройдет 2-3 августа на территории туристического комплекса «Заимка». Организатором выступает администрация Хабаровского муниципального района и региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления при поддержке Правительства Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Участниками Форума станут производители товаров и услуг, инициаторы инвестиционных проектов, муниципальные образования, представители бизнес сообществ и институтов развития Хабаровского края. Так же для участия в АЭФ приглашаются представители бизнеса и общества приграничных территорий Китайской Народной Республики.

В программе форума проведение тематических секций, презентаций и двухсторонних встреч, с целью налаживания партнерских отношений и продвижения потенциала местных производителей на внутреннем рынке и рынке КНР.

«Второй форум должен помочь расширить экспорт сельхозпродукции. Кроме того, на встрече собираются представить туристический потенциал Хабаровского района и проекты, связанные с освоением дальневосточных гектаров», — сообщили организаторы форума.

Отметим, Амурский экономический форум состоится во второй раз. Впервые его провели в июне 2017 года. Целью мероприятия является раскрытие инвестиционного, экспортного и туристического потенциала муниципальных образований, продвижение производимых предприятиями товаров и услуг, налаживание экономических связей и привлечение инвестиций в экономику районов.