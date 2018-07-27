Вячеслав Шпорт вошел в консультативную комиссию Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о комиссии Государственного совета Российской Федерации. В ее состав вошел Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Всего в комиссию включены руководители 16 субъектов страны, а также мэр Москвы Сергей Собянин и Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Ее председателем назначен первый заместитель руководителя Администрации главы государства Сергей Кириенко. Заместителями определены – помощник Президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин и заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

В задачи консультативной комиссии Госсовета входят содействие Президенту РФ в определении круга наиболее важных проблем социально-экономического развития страны, выработка предложений по их решению.