Вячеслав Шпорт вошел в консультативную комиссию Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о комиссии Государственного совета Российской Федерации. В ее состав вошел Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Всего в комиссию включены руководители 16 субъектов страны, а также мэр Москвы Сергей Собянин и Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Ее председателем назначен первый заместитель руководителя Администрации главы государства Сергей Кириенко. Заместителями определены – помощник Президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин и заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.
В задачи консультативной комиссии Госсовета входят содействие Президенту РФ в определении круга наиболее важных проблем социально-экономического развития страны, выработка предложений по их решению.
Эта запись была опубликована 27.07.2018в 21:06. В рубриках: Общество.
- Предприниматели из России и Китая примут участие в Амурском экономическом форуме
- В первом полугодии Хабаровский край посетили 20 тысяч иностранных туристов
- Более 4 тысяч браков зарегистрировано в Хабаровском крае за полгода
- Второй Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Комсомольске-на-Амуре в начале сентября
- Частичную компенсацию за путевки в детские лагеря получили 11 тысяч семей края