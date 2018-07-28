В Хабаровском крае увеличился оборот розничной торговли

В Правительстве Хабаровского края по случаю профессионального праздника состоялся торжественный прием работников торговли и общественного питания. Почетные грамоты и благодарственные письма от имени Губернатора вручил заместитель Председателя Правительства края — руководитель аппарата Губернатора и Правительства края Аркадий Мкртычев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Участники встречи подвели промежуточные итоги развития отрасли. В первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5 процента увеличился оборот розничной торговли и составил 149,4 млрд рублей. В структуре оборота доля пищевых продуктов и напитков составила 58 процентов, непродовольственных товаров — 42 процента.

«Увеличение оборота розничной торговли — результат влияния таких факторов как приход на рынок крупных сетей, развитие ярмарочной торговли, реализация проекта «Наш выбор 27», а также внедрение новых форм торговли. Становится меньше магазинов с традиционной формой обслуживания. На их месте открываются магазины самообслуживания. Еще одна тенденция – увеличение числа магазинов-дискаунтеров», – отметил министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.

Ежедневно жителям края услуги торговли оказывают 7,9 тысяч предприятий стационарной розничной сети с торговой площадью более 1 млн кв. метров. При этом торговля и общественное питание обеспечивают 16 процентов валового регионального продукта. В этих отраслях работают 150 тысяч человек – это 20 процентов от общей численности занятых в экономике края.