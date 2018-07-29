Лучших спортсменов киокусинкай региона наградили в Хабаровске

Памятная тренировка, посвященная дню рождения основателя стиля Масутацу Оямы, прошла сегодня в краевой столице. На нее собрались опытные и начинающие спортсмены из Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области и Якутии. Участников мероприятия приветствовал заместитель Председателя Правительства края Александр Федосов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, в рамках тренировки состоялись показательные выступления, а также соревнования по тамэсивари – искусству разбивания предметов. Их победителем стал обладатель черного пояса и 5 дана по киокусинкай, министр физической культуры спорта Хабаровского края Николай Чупров, разбивший пять досок.

От имени Губернатора края Александр Федосов вручил благодарственные письма лучшим спортсменам Хабаровского края. Так за победу на чемпионате Европы был награждён Кирилл Псарёв и его тренер Роман Семченко. За высокие спортивные результаты, показанные на чемпионате Мира среди ветеранов по киокусинкай в 2018 году, был награжден Сергей Семёнов.

«Сегодня край становится действительно спортивной Меккой, и Губернатором уделяется большое внимание спорту. Я впервые посетил эту тренировку и чувствую, что есть патриотизм, который настраивает ребят на победу, на силу воли и, самое главное, на философию, что надо уважать старших, уважать место, где ты живешь, уважать тех людей, с кем ты рядом. Это самое главное. Если таких молодых людей будет больше, то Хабаровский край от этого станет только сильнее», — отметил Александр Федосов.

Также Президент федерации Киокусинкайкан России Валерий Пукас вручил очередные черные пояса и даны тем, кто успешно сдал экзамены на право их ношения. Обладателями четвертого дана стали Елена Балтажиева, Роман Семченко и Евгений Башкиров.

Напомним, что традиция отмечать день рождения основателя киокусинкай Масутацу Оямы начинается с 1996 года. Он создал и до своей смерти в 1994 году возглавлял Международную организацию киокусинкай (IKO), членами которой стали несколько миллионов человек. Японский мастер и преподаватель каратэ, который придумал стиль киокусинкай, является автором большого количества книг и организатором мировых соревнований различного уровня.