Исполнение бюджета в 2018 году обсудили на расширенном заседании Правительства края

Сегодня на расширенном заседании под руководством Губернатора края обсудили исполнение бюджета в первом полугодии 2018 года.

Как отметили участники совещания, за отчетный период в краевую казну поступило 44,9 млрд налоговых и неналоговых доходов, что на 3,8 млрд рублей (9,2%) больше, чем в 2017 году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В отраслевом разрезе рост налоговых поступлений обеспечили предпри­ятия ТЭК — 1,6 млрд рублей, финансовой деятельности — 0,5 млрд рублей, горнодобывающего комплекса — 0,6 млрд рублей, торговли — 0,4 млрд рублей. При этом плановые показатели бюджета на 2018 год по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 4,9 млрд рублей.

«По расходам бюджет края исполнен в сумме 56,6 млрд рублей, -сообщил заместитель Председателя Правительства края — министр финансов края Александр Кацуба. – Львиная доля расходов пришлась на социально-культурную сферу — 68,4%. В итоге все социальные обязательства перед жителями региона финансово обеспечены. На исполнение публичных нормативных обязательств направлено 5,5 млрд рублей, что составляет 50% к плану».

По словам Александра Кацубы, как и в прошлые периоды, большое внимание при исполнении бюджета уделялось реализации майских Указов Президента РФ. К примеру, на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 1,3 млрд рублей.

Отмечено, что годовой план бюджетных инвестиций в первом полугодии 2018 года уве­личен на 9,5 млрд рублей до 20,6 млрд рублей, о составил 12,7% от общих расходов бюджета. Средства пойдут на реализацию долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре.

Также Правительство края в этом году продолжило политику поддержки местных бюджетов. За первое полугодие им предоставлена финансовая помощь в размере 14,3 млрд рублей

«Наш бюджет был и остается социально ориентированным. Мы проводим политику развития материнства и детства, поддерживаем многодетные и молодые семьи. Также будем дальше модернизировать здравоохранение, образование. Важно, что это не только наши устремления, а общероссийские тренды. И мы чувствуем мощную поддержку в лице Президента страны и федеральных властей. Поэтому продолжим реализацию всех начатых программ», — отметил Губернатор края Вячеслав Шпорт.