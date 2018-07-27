Вячеслав Шпорт: Реализация в крае нового «майского» Указа Президента – общая задача власти, предприятий и общественности
Дата | 27.07.2018 В рубриках: Общество

Губернатор Вячеслав Шпорт сегодня провел расширенное заседание Правительства края. На совещании подвели итоги развития экономики и социальной сферы региона за первое полугодие, а также наметили приоритетные задачи на предстоящий период.  Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

С основным докладом выступил заместитель Председателя Правительства края — министр экономического развития края Виктор Калашников. Он отметил, что по основным индикаторам продолжается рост.  В частности, увеличился индекс промышленного производства за счет  динамичной работы  природноресурсного и топливно-энергетического комплекса.

К числу позитивных тенденций можно отнести и постепенный  рост реальных денежных доходов.  Это стимулирует увеличение оборота розничной торговли в   (рост 102,5 % к соответствующему периоду прошлого года) и  оборота общественного питания  (102,4%).  К другим  показателям, по которым наблюдается  динамика, можно отнести ипотечное кредитование. Число выданных жилищных кредитов увеличилось почти в два раза и достигло 4 тысяч. В январе — июне   введено   118 тыс. кв. метров жи­лья, что на 23% превышает уровень соответствующего периода прошлого года. Также    отмечается тенденция к росту ос­новных показателей малого и среднего бизнеса.

Говоря о наиболее существенных задачах на предстоящий период, Виктор Калашников отметил важность выполнения поручений Президента России. Во-первых, это касается реализации Плана социального развития края.  Накануне власти региона  заключили соглашение с Министерством  РФ по развитию Дальнего Востока о предоставлении  в 2018 — 2020 годах   федерального  трансферта на реализацию Плана.  Будет создано 14 объектов социальной и дорожной инфраструктуры, среди них и объекты Долгосрочного плана комплексного   развития Комсомольска-на-Амуре.

Еще более масштабные задачи  поставлены в рамках нового президентского «майского» Указа № 204. В нем определены стратегические цели и 12 национальных проектов, охватывающих все сферы жизни страны. Регионы должны подготовить свои предложения, перечень новых объектов и собственные проекты, которые к 2024 году позволят достичь показателей, обозначенных в Указе. Речь идет, например,  о доведении ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, достижение устойчивого естественного прироста населения, снижении уровня бедности в 2 раза и др.

«Сегодня не только Правительство края, но и все предприятия, малый бизнес, общественность должны вместе подключиться к решению президентских задач. Это очень серьезный вызов. Мало просто построить новые больницы или спортивные объекты, хотя мы тоже  это будем делать. Необходимо выстроить системную работу на каждом предприятии, в каждом учреждении по профилактике заболеваний, улучшению условий труда, повышению производительности, решению экологических проблем. Только    комплексными мерами мы сможем повысить продолжительности жизни, добиться более высоких показателей по демографии», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

 

Отметим, что сегодня власти края готовят предложения по включению различных мероприятий и объектов в национальные проекты.  Для  максимального учета интересов Дальнего Востока  Президент  Владимир Путин  поручил провести в сентябре, в рамках IV Восточного экономического форума, заседание Президиума Государственного совета.

 

Эта запись была опубликована 27.07.2018в 21:12. В рубриках: Общество.


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