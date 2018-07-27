Хабаровский край расширяет территории, доступные по программе «Дальневосточный гектар»

На 122 тыс. гектаров расширяется территория земель Хабаровского края, доступная гражданам по программе «Дальневосточный гектар». Соответствующий закон приняла Законодательная Дума Хабаровского края.

Участки расположены в десятикилометровой зоне вокруг Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, законом открыта территория в районе села Покровка Бикинского муниципального района площадью 0,42 тыс. гектаров.

Как прокомментировали в пресс-службе Законодательной Думы Хабаровского края, исключение составляют земли садоводческих товариществ и отдельных населенных пунктов. Среди территорий, где «дальневосточные гектары» не могут быть предоставлены, сёла Бельго, Верхняя Эконь, Новый Мир, Пивань, Хурба, и поселки Галичный и Молодежный в Комсомольском муниципальном районе, а также поселок Хальгасо Солнечного муниципального района.

Согласно данным Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», на сегодняшний день граждане получили в пользование 8,3 тысячи участков по программе «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае. Здесь люди оформляют землю с целью построить себе жильё – 43%, заняться сельскохозяйственными видами деятельности – 22%. Порядка 20% хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство. Около 8% собираются реализовать проекты в туристической отрасли, а 7% выбрали для себя другие виды предпринимательства, среди которых открытие кафе, магазинов, заправочных станций и многое другое.

Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет, из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. Участники программы «Дальневосточный гектар» могут воспользоваться государственными мерами поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ. Здесь же размещены модельные бизнес-планы, которые можно реализовать на своем «дальневосточном гектаре». После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.