Вячеслав Шпорт поручил проанализировать ситуацию на рынке труда в районах края
Дата | 30.07.2018 В рубриках: Общество

На аппаратном совещании в Правительстве края обсудили ситуацию на рынке труда в регионе. Было отмечено,  что с одной стороны, уровень регистрируемой безработицы продолжает снижаться. Так, по итогам первого полугодия он составил   0,82 %. За аналогичный период прошлого года этот показатель  был зафиксирован на уровне 1,02 %. По официальным данным, в крае зарегистрировано 6,3 тысячи безработных. Одновременно продолжает нарастать дефицит трудовых ресурсов.  Работодателями по данным на 1 июня заявлено почти 19 тыс. вакансий.  Год назад  таких предложений  было на 2,7 тысяч меньше.  Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В то же время,  ситуация по муниципальным образованиям края неоднородна. Если в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре ощущается острая нехватка трудовых ресурсов, особенно инженерно-технических специалистов,  то в районах края есть определенный дефицит рабочих мест.

«Мы много работаем  по  программе трудовой мобильности, занимаемся привлечением кадров. Это касается крупных предприятий в первую очередь. Но нужно внимательно посмотреть, что происходит в муниципальных образованиях, особенно отдаленных. Там ситуация отличается, официально безработица  довольно высокая, нужно  проанализировать эти вопросы,  оценить качество работы  местных центров занятости. Посмотреть, насколько эффективно работают местные власти по поддержке предпринимательства и создания новых рабочих мест именно на малых предприятиях», — отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.

Эта запись была опубликована 30.07.2018в 19:27. В рубриках: Общество.


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