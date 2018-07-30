Вячеслав Шпорт поручил проанализировать ситуацию на рынке труда в районах края

На аппаратном совещании в Правительстве края обсудили ситуацию на рынке труда в регионе. Было отмечено, что с одной стороны, уровень регистрируемой безработицы продолжает снижаться. Так, по итогам первого полугодия он составил 0,82 %. За аналогичный период прошлого года этот показатель был зафиксирован на уровне 1,02 %. По официальным данным, в крае зарегистрировано 6,3 тысячи безработных. Одновременно продолжает нарастать дефицит трудовых ресурсов. Работодателями по данным на 1 июня заявлено почти 19 тыс. вакансий. Год назад таких предложений было на 2,7 тысяч меньше. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В то же время, ситуация по муниципальным образованиям края неоднородна. Если в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре ощущается острая нехватка трудовых ресурсов, особенно инженерно-технических специалистов, то в районах края есть определенный дефицит рабочих мест.

«Мы много работаем по программе трудовой мобильности, занимаемся привлечением кадров. Это касается крупных предприятий в первую очередь. Но нужно внимательно посмотреть, что происходит в муниципальных образованиях, особенно отдаленных. Там ситуация отличается, официально безработица довольно высокая, нужно проанализировать эти вопросы, оценить качество работы местных центров занятости. Посмотреть, насколько эффективно работают местные власти по поддержке предпринимательства и создания новых рабочих мест именно на малых предприятиях», — отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.