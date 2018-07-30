В Хабаровский край прибудет группа поискового объединения «АвиаПоиск»

Межрегиональная экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск» отправится в Хабаровский край. С 31 июля по 20 августа специалисты обследуют места крушений самолетов в Амурском и Советско-Гаванском и им. Полины Осипенко районах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в поисковом объединении «АвиаПоиск», экспедиция проходит в рамках проекта «Навечно в небо», победившего в конкурсе президентских грантов в прошлом году. Его цель — увековечение памяти лётчиков, погибших в катастрофах самолётов на территории Дальнего Востока. Экспедиция пройдёт по трём регионам: Приморскому и Хабаровскому краям и Еврейской автономной области. В ходе поездки поисковики отработают места катастроф пяти самолётов и поднимут останки их экипажей.

В Хабаровском крае специалисты проведут работы на месте гибели двух самолётов DC-3 и ТБ-3, столкнувшихся в воздухе 4 октября 1938 года во время операции по спасению женского экипажа самолёта «Родина» в районе им. Полины Осипенко. Далее поисковики посетят гору Маглой в Амурском районе, где 13 октября 1951 года разбился и сгорел транспортный самолёт Ли-2. Из 6 членов экипажа выжить удалось лишь одному борттехнику Ивану Мозжухину. Здесь будет установлена памятная доска с подробной информацией о трагедии. Также бойцы «АвиаПоиска» обследуют место гибели транспортного самолета Ли-2 в тайге Советско-Гаванского района возле метеостанции Иоли, который потерпел крушение 1 февраля 1951 года.

В межрегиональной экспедиции примут участие активисты Хабаровского отделения «Поискового движения России» и представители органов местного самоуправления, с которыми налажено взаимодействие. В основных населённых пунктах маршрута экспедиции приморские поисковики проведут встречи с молодёжью, для которой проведут обучающие семинары по поисковой работе. Завершением грантового проекта «Навечно в небе» станет издание одноименной книги.

Поисковое объединение «Авиапоиск» действует на Дальнем Востоке с 2007 года. За это время найдены обломки 113 самолетов, обнаружены, извлечены и захоронены останки 23 членов летных экипажей Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота, возвращены из забвения более 600 имен погибших летчиков ВВС ТОФ, ВВС 9-й Воздушной армии 1-го Дальневосточного фронта и ВВС 1-й и 2-й Отдельных Краснознаменных армий ДВФ.