Губернатор края отметил заслуги военнослужащих Восточного военного округа

Состоялась встреча Губернатора Вячеслава Шпорта с руководящим составом соединений и воинских частей, расположенных на территории Хабаровского края.

Были подведены итоги службы в первом полугодии. По словам Губернатора, жители края гордятся успехами воинов-дальневосточников. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Благодаря тесному взаимодействию Правительства региона с военным командованием, решаются многие задачи краевого и федерального значения.

«Мы высоко ценим помощь во время крупномасштабного наводнения в 2013 году. Тогда, благодаря героизму военнослужащих, пограничников, специалистов МЧС, многих других служб удалось спасти от затопления Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, ряд населенных пунктов края. В этом году на высоком уровне были организованы и проведены парад войск Хабаровского гарнизона и праздничный артиллерийский салют, посвященные 73-й годовщине Победы», — сказал Вячеслав Шпорт.

Глава региона отметил, что 2018-й год наполнен юбилейными датами военной истории России. Так, 4 января исполнилось 95 лет со дня образования Дальневосточного пограничного округа, 28 мая – 100 лет Пограничной службе страны.

«Поздравляю вас со 100-летием образования Дальневосточного, ныне Восточного военного округа. Наших военнослужащих неизменно отличают высокое мастерство, верность присяге, готовность к выполнению самых сложных задач. Благодаря этому Дальний Восток был и остается надежным форпостом страны», — подчеркнул Губернатор края.

Глава региона вручил благодарственные письма руководству соединений и воинских частей, дислоцирующихся на территории края.

Напомним, исторически точкой отсчета Краснознаменного Дальневосточного военного округа принято считать 31 июля 1918 года. В этот день первые воинские части советского государства на Дальнем Востоке нанесли поражение интервентам на Каульских высотах в районе Шмаковки и Спасска в Приморье.