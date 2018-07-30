Первый блок парома выкатили из цеха Амурского судостроительного завода

Сдача носовой блок-секции первого парома для линии Ванино — Холмск состоялась на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. В ближайшее время строительный эллинг покинут еще пять блоков судна проекта CNF11CPD 00300, после чего на открытом стапеле начнется его окончательная сборка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Процесс выкатки каждого блока из цеха – длительный, занимает несколько часов. Вес каждой готовой секции составляет от 300 до 800 тонн. Работать над готовым изделием прямо в цехе невозможно из-за размеров судна: длина парома составляет 131 метр, ширина – 22 метра. К тому же, эллинги необходимо оперативно освобождать, чтобы продолжить работу над будущими блоками.

«Суда усиленно ледового класса предназначены для работы в суровых климатических условиях, строятся на температуру минус 40 градусов по Цельсию. Форштевень судна и усиленный нос способны колоть лед толщиной до одного метра. Этим и обусловлен большой вес конструкции. Вся основная нагрузка для будущего судна при работе в ледовых условиях будет ложиться именно на первый, носовой блок», — отметили на предприятии.

Ожидается, полномасштабные работы соединению блоков сахалинского парома начнутся осенью. В связи с тем, что стыковку предстоит вести в холодное время года, разработаны специальные меры укрытия и обогрева монтажных стыков.

АСЗ получил заказ на строительство двух автомобильно-железнодорожных паромов в 2016 году и в декабре 2019 должен передать оба плавсредства заказчику, в качестве которого выступила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). На строительство паромов выделено более

5,5 млрд рублей.

Новые суда обеспечат бесперебойное транспортное сообщение с Сахалином вне зависимости от погодных условий. Три грузовые палубы парома вмещают 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и

28 легковых автомобилей, пассажировместимость каждого судна – 150 человек. Имён у паромов пока нет, их позднее определит заказчик.

Амурский судостроительный завод является одним из крупнейших предприятий судостроительного профиля в дальневосточном регионе России. Производственные мощности и техническое оснащение предприятия приспособлены для строительства кораблей и судов спусковой массой до 10 тысяч тонн, длиной до 150 метров и шириной до 20 метров.