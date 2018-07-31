9 сентября жители края смогут проголосовать на удобном для себя участке

9 сентября, жители края смогут выбрать главу региона там, где им будет удобно. Для избирателей предусмотрена возможность проголосовать не только по адресу регистрации, но и по месту своего пребывания — на любом из участков, расположенных на территории края. Воспользоваться услугой можно один раз до 5 сентября включительно. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Заявления принимаются в филиалах и территориально обособленных структурных подразделениях МФЦ. Как отметили в министерстве информационных технологий и связи края, услуга предоставляется в приоритетном порядке. После получения талона электронной очереди, заявителя вызовут в первое освободившееся окно, где гражданину необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Затем избирателю будет выдан отрывной талон, в котором указывается номер и адрес участка по месту голосования.
Дополнительно справочную информацию можно получить по единому бесплатному номеру 8-800-100-42
Эта запись была опубликована 31.07.2018в 07:29. В рубриках: Общество.
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