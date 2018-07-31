Строительство гидрозащитных сооружений в Комсомольске-на-Амуре идет по графику

Губернатор Хабаровского края сегодня находится с рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре. Вячеслав Шпорт оценил ход строительства наиболее крупных объектов долгосрочного плана развития города Юности – Инженерной школы, детского больничного комплекса, а также гидрозащитных сооружений – Мылкинской дамбы и новой городской набережной. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Глава региона подчеркнул, что все строительные работы идут по графику. Без сбоев продолжается возведение дамб. На одном из самых крупных защитных сооружений – Мылкинской дамбе — работы завершаются. На городской набережной продолжается укрепление берега с помощью трубошпунтовых конструкций, также строители приступили к устройству основания фонтана. В проекте реконструкции предусмотрены прогулочные и велодорожки, площадки для занятия спортом на свежем воздухе, места отдыха, городской пляж площадью около 11 тысяч кв метров.

«Для нас важно, что все работы идут по графику и обеспечены финансированием. Берегоукрепление на городской набережной завершим в ближайшее время и в этом году начнем благоустройство. В работе у нас еще дамба на Силинке и инженерное сооружение, защищающее поселок Менделеева. Мы должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям», — подчеркнул Губернатор края.

Глава региона также отметил, что все службы готовы к прохождению паводка в крае. В Амурской области пик пройден, в ближайшие дни гребень паводка ожидается на Амуре в районе Хабаровска.