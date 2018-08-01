Молодежь северных территорий края соберется на Форуме в Комсомольске-на-Амуре

Стартовала регистрация на Форум молодежи северных территорий Хабаровского края. Мероприятие пройдет с 28 по 31 августа на базе многофункционального молодежного центра «Город Юности» в Комсомольске-на-Амуре. Как рассказали в комитете по молодежной политике Правительства края, подобная площадка организуется впервые. С предложением по ее проведению на одной из встреч Губернатора края Вячеслава Шпорта с молодежью выступила общественный советник по делам молодежи главы Николаевского района Галина Омельченко. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Главная цель форума – провести интенсивный образовательный блок по формированию молодежных проектных команд в отдаленных муниципальных образованиях края.

«Представители молодежи северных районов не всегда могут принять участие в краевых мероприятиях в виду отдаленности территорий. Этот Форум организован по поручению Губернатора края специально для них. Встреча пройдет на базе нашей новой площадки – многофункционального молодежного центра «Город Юности». Участников ждут насыщенная образовательная программа, встречи с экспертами, победителями федеральных и краевых грантов, которые поделятся своим опытом по разработке социально значимых проектов», — отметил председатель комитета Евгений Дёмин.

Ожидается, что на форум приедут молодые люди из Комсомольска-на-Амуре, Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского, Охотского, им. Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского муниципальных районов. Все они – представители детских и молодёжных общественных объединений, работающая молодёжь, общественные советники глав по делам молодежи, специалисты администраций муниципальных образований края, осуществляющие работу с молодёжью.

В рамках Форума запланировано проведение ряда образовательных блоков по гражданско-патриотическому направлению, развитию добровольческой (волонтерской) деятельности, социальному проектированию.