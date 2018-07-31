Краевой бизнес-инкубатор открыт в Комсомольске-на-Амуре

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре открылся краевой бизнес-инкубатор. В торжественной церемонии приняли участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, заместитель Министра экономического развития – руководитель Росимущества Дмитрий Пристанков, глава Дальневосточного представительства АСИ Ольга Курилова. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Глава региона вместе с гостями осмотрел помещения бизнес-инкубатора, пообщался со специалистами центра услуг для предпринимателей, осмотрел производственные площадки резидентов. После этого состоялась презентация проектов, которые будут реализованы на этой площадке. В частности, были представлены планы по разработке и изготовлению маломерных водных судов из алюминия (ООО «Амурские верфи»), проект «Ветряной кинетик» (ООО «Аквила»), а также проект «Детский развивающий конструктор «Городище».

Губернатор Вячеслав Шпорт поддержал всех инициаторов проектов и дал ряд поручений профильным министрам.

«Мы не просто предоставили площадку в бизнес-инкубаторе для резидентов. Теперь необходимо включить их во все наши проекты по поддержке инноваций, наладить связи с «Кванториумом». Пока начинающим предпринимателям не хватает некоторых компетенций, например по промышленному дизайну, нужна также помощь при выходе на экспорт со своей продукцией, нужны связи с крупными предприятиями. По этим направлениям обеспечим поддержку. На наш взгляд, в Комсомольске-на-Амуре должен развиваться именно технологический бизнес, связанный с инновациями», — отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.

Краевой бизнес-инкубатор должен стать центром развития малого и среднего пред­принимательства, особенно молодёжного. Близкое расположение объекта к техническому университету позволит максимально эффективно организовать «предпринимательский лифт», т.е. переход активной молодежи из студенческого технопарка в инкубатор, в дальнейшем – в ТОСЭР. Площадка рассчитана на работу с как минимум 50 резидентами. Приоритетными специализациями

являются индустрия детства (конструкторы по робототехнике, электротехнике, химии, физике), компьютерный инжиниринг, сервисные компании, инжиниринг в области электроники и автоматизации производства.

Основным критерием отбора участников является качество подготовки бизнес-плана. Резидентам на первые три года будет предоставлена льготная аренда офисных площадей, конференц-зала, переговорных комнат. Максимальный срок статуса резидента составляет три года.