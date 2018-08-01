В первом полугодии ВТБ выпустил в Хабаровском крае почти 19 тысяч карт «Мир»

Дата | 01.08.2018 В рубриках: Бизнес
За шесть месяцев текущего года количество карт платежной системы «Мир», эмитированных банком ВТБ для жителей Хабаровского края, приблизилось к 19 тысячам. С начала эмиссии в регионе выпущено 72,6 тысяч национальных карт.
«Большая часть из них выпущена в качестве зарплатных для работников бюджетных организаций. До конца года планируем эмитировать еще 3 тысячи национальных карт», — сказала руководитель розничного бизнеса ВТБ в Хабаровском крае Ольга Некрасова.
В числе держателей карт «Мир» в Хабаровском крае – представители крупнейших министерств и ведомств Правительства, а также ведущих предприятий региона.
Эта запись была опубликована 01.08.2018в 20:15. В рубриках: Бизнес.
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