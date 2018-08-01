Первую очередь завода по производству элитных семян в Бикинском районе сдадут в октябре

В Бикинском районе Хабаровского края продолжается строительство завода по производству элитных семян в рамках реализации инвестиционного проекта компании «Спорос». В октябре планируют сдать первую очередь. Тогда же с трех тысяч гектар будет собран первый урожай сои нового районированного сорта «Батя». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
В Хабаровском крае выращиванием элитных семян зерновых занимается Страховой семенной фонд. По данным министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, ввод в эксплуатацию завода «Спорос» не только закроет потребности Хабаровского края, но и обеспечит элитными семенами Еврейскую автономную область, а также Приморский край и Амурскую область.
«К 2020 году предприятие планирует выйти на уровень производства 32 тысяч тонн зерна и соевых бобов в год, в том числе семян сои – 14,7 тысячи тонн, 9,8 тысячи тонн фуражной сои. Кроме того, планируется выращивать порядка 7,5 тысяч тонн ячменя. Культура очень востребована у сельскохозяйственников и пивоваренных заводов. Предприятие также планирует выращивать на семена гибридные линии кукурузы и районные сорта картофеля», – отметил министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Александр Купряков.
Он также добавил, что в соответствии с проектом сейчас идет строительство зерносушильного комплекса, семенной линии и складов для хранения сельскохозяйственной продукции. Необходимое оборудование уже поставлено в Хабаровский край.
Стоимость строительства завода составляет 985 млн рублей. Инвестор планирует создать 50 рабочих мест, в частности, предприятию потребуются механизаторы и работники цехов.
Эта запись была опубликована 01.08.2018в 20:17. В рубриках: Общество.
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