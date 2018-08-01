Вячеслав Шпорт провел выездное заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата

В Комсомольске-на-Амуре состоялось выездное заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края. Ставшую уже традиционной выездную встречу с местным бизнесом провел Губернатор Вячеслав Шпорт. В работе также приняли участие заместитель Министра экономического развития РФ – руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков и руководитель Дальневосточного представительства АСИ Ольга Курилова. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Участники обсудили широкий спектр тем – от повышения эффективности финансовой поддержки до улучшения дорожной инфраструктуры и реализации нового национального проекта по развитию предпринимательской инициативы.

Губернатор Вячеслав Шпорт отметил позитивные тенденции, которые наметились в первом полугодии. Число зарегистрированных малых и средних компаний и индивидуальных предпринимателей в Комсомольске-на-Амуре выросло на 17% и составляет более 9 тысяч. Глава региона подчеркнул, что практически все предложения, которые звучали от бизнеса на предыдущих встречах, воплощены в жизнь. Так, проведена реформа патентной системы налогообложения, снижена стоимость патента. В результате на 12% увеличилось число предпринимателей, перешедших на эту систему, а объем налоговых поступлений по этому направлению вырос на 27%.

«Мы по просьбе предпринимателей совершенствуем наши институты поддержки бизнеса, вырабатываем единые стандарты обслуживания. В приоритете также развитие системы финансовой поддержки. Она должна стать более понятной и удобной», — отметил Губернатор.

Подробнее об этом направлении рассказала руководитель краевого фонда поддержки малого предпринимательства Наталья РР рИМ Рехтина. Она подчеркнула, что основные усилия фонд направил на выстраивание конструктивных отношений с действующими заемщиками, устранение административных барьеров, изменение внутренних регламентов, создание более удобного интерфейса на сайте фонда.

Были также пересмотрены условия предоставления ряда займов, смягчены требования к заемщикам. Кроме того, Фонд стал активнее присутствовать в муниципальных образованиях. Все это позволило нарастить динамику заявок от предпринимателей за последний год.

В завершении встречи состоялись презентации проектов от нескольких бизнесменов края. В частности, был представлен проект по развитию производства козьего молока в районе им. Лазо, созданию рыбоперерабатывающего производства и строительства нового жилого дома в Комсомольске-на-Амуре. Губернатор Вячеслав Шпорт поручил оказать этим инициативам всю необходимую поддержку.