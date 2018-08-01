Хабаровский край готов к прохождению паводка

В Хабаровском крае продолжается период летних паводков. За прошедшие сутки остаются затопленными поймы рек Уссури, Хор, Кия, Кур, Тунгуска, Амгунь на глубину 0,07-1,27 м.

По данным Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды гребень паводка на реке Хор у поселка Хор прошел 30 июля с отметкой 757 см (при неблагоприятных явлениях 780 см). Гребень паводка на реке Кия сейчас смещается у села Переяславка. По сведениям гидрологов в районе местами подтоплены огороды и приусадебные участки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Сейчас гребень паводка на реке Амур смещается у села Ленинское в Еврейской автономной области. От данного населенного пункта до села Богородское в Хабаровском крае наблюдаются подъемы воды на 13 – 21 см в сутки. У Хабаровска пойма Амура затоплена на глубину 1,1 м, температура воды — 21.0˚С. Текущий уровень Амура у краевой столицы за прошедшие сутки составил 428 см, при этом опасным является уровень 600 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 25-30 см, к 4-5 августа — до отметки 470-520 см. У Комсомольска-на-Амуре текущий уровень составил 270 см (опасные явления возникают при уровне 650 см). В районе Николаевска-на-Амуре уровень воды в Амуре составляет 107 см (при критическом уровне 350 см).

Напомним, накануне Губернатор края Вячеслав Шпорт в ходе своей рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре осмотрел ход строительства гидрозащитных сооружений – Мылкинской дамбы и новой городской набережной. Глава региона отметил, что все службы готовы к прохождению паводка.