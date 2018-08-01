Спасатели МЧС проводят рейды по островным территориям Хабаровска

Уровень воды в реке Амур постепенно повышается. По данным Дальневосточного УГМС, на 1 августа он составил 426 см, за сутки его рост составил 16 см. Для самого Хабаровска этот уровень не несёт угрозы, но островные территории напротив города, где расположены многочисленные дачные участки, постепенно подтапливаются. Для информирования дачников, а также уточнения обстановки на островах Дачный, Кабельный. Большой Уссурийский сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Хабаровскому краю на катере проводят патрулирования и беседы с гражданами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Как показывает общение, люди информированы о прогнозе гидрологической обстановки и возможных уровнях воды, на остановка также развешаны объявления. Большинство садоводов выкопали на своих участках картошку, собрали урожай, убрали ценные вещи, инструменты на возвышенности. Также они самостоятельно установили вешки, по которым отслеживают уровень воды. На самих дачных участках ситуация разная, в низинных местах вода уже подобралась к огородам, в основном это вблизи реки и многочисленных проток. Там же где дачи расположены на возвышенности, до подхода паводка ещё есть запас высоты.

«Сегодня сформировано 7 оперативных групп спасателей МЧС России на лодках, которые ведут дежурство по островам Хабаровска. Также для мониторинга ситуации на островах используется беспилотная авиация. В настоящее время, вода подошла к 23 дачным участкам, расположенным в низинах. На остальных участках садово-огородных товариществ подтоплений нет», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.

Дежурство спасателей продлится всё время пока будет сохранятся сложная паводковая обстановка. В настоящее время паводок на Амуре развивается в соответствии с прогнозом. В период с 3-4 августа у г. Хабаровска уровень воды ожидается в пределах 470-520 см, что выше отметок неблагоприятных явлений (450 см), но не выше опасных значений (600 см). При достижении этих уровней подтоплению могут подвергнуться сенокосы, объекты, расположенные в пойменной части реки, островные территории Хабаровска.

Для территориальной подсистемы РСЧС сегодня ведён режим функционирования «Повышенная готовность». Вопросы подготовки к паводку находятся на особом контроле КЧС края и города. В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю работает оперативный штаб, налажено тесное межведомственное взаимодействие. В соответствии с планом противопаводковых мероприятий Хабаровского края спланирована группировка сил в составе около 7,5 тысяч человек, порядка 1,5 тысяч единиц техники и 116 плавсредств, в том числе от МЧС России — 1476 человек, 228 ед. техники и 84 плавсредства.